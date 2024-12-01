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В декабре состоится премьера сериала с Валей Карнавал в главной роли

В декабре состоится премьера сериала с Валей Карнавал в главной роли
В декабре состоится премьера комедийного сериала «Экстрим», главную роль в котором исполнит Валя Карнавал. По сюжету, блогерша из Ростова-на-Дону — дочь полковника МВД.

Для Карнавал это не первый опыт работы в киноиндустрии. В 2021 году она уже снималась в сериале «Отпуск», где сыграла второстепенную роль – Люси. На сайте «Кинопоиск» сериал получил оценку 6,7 из 10.

Свою карьеру Карнавал начала в 2019 году, когда ей было 17 лет. Тогда она стала вести блог. В 2020 году журнал Forbes включил её в список самых высокооплачиваемых тиктокеров. Сейчас девушка решила сосредоточиться на развитии своих талантов в музыке и актёрском мастерстве.
Фото: соцсцети.
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