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Валя Карнавал поделилась своими переживаниями по поводу отсутствия отношений

Валя Карнавал поделилась своими переживаниями по поводу отсутствия отношений
Валя Карнавал призналась, что уже полтора года она свободная девушка. Но её аудитория не перестает приписывать ей романы с разными мужчинами.

Не так давно подписчики заподозрили ее в романе с популярным рэпером Маканом. Затем пошли сплетни о воссоединении отношений с Егором Кридом.

Блогерша резко опровергла все сплетни. Она заявила, что после отношений с бывшим женихом Сашей Стоуном у нее никого не было. Она уже полтора года живет свободной жизнью.

- На данный момент я полтора года не в отношениях, просто полетела в отпуск и даже тут мне не дают отдохнуть. Пожалуйста, хватит заниматься ерундой, выдумывать ересь. Читаю это все и просто глаза на лоб лезут, клянусь, — пожаловалась Карнавал.

Напомним, Валя родилась в Ростове-на-Дону. Популярность она получила благодаря видеоклипам на одной из платформ. Вскоре ее деятельность стала приносить доход, и Карнавал переехала в Москву. В 2020 году она начала карьеру певицы. В ее репертуаре уже более 10 песен. У блогерши внушительный доход и несколько миллионов фанатов. Валя была около двух лет в отношениях с блогером Сашей Стоуном. Он даже сделал ей предложение руки и сердца, и девушка согласилась. Однако пара рассталась по неизвестной причине.
Фото: соцсети
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