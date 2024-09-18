Валя Карнавал поделилась своими переживаниями по поводу отсутствия отношений

Фото: соцсети

Валя Карнавал призналась, что уже полтора года она свободная девушка. Но её аудитория не перестает приписывать ей романы с разными мужчинами.Не так давно подписчики заподозрили ее в романе с популярным рэпером Маканом. Затем пошли сплетни о воссоединении отношений с Егором Кридом.Блогерша резко опровергла все сплетни. Она заявила, что после отношений с бывшим женихом Сашей Стоуном у нее никого не было. Она уже полтора года живет свободной жизнью.- На данный момент я полтора года не в отношениях, просто полетела в отпуск и даже тут мне не дают отдохнуть. Пожалуйста, хватит заниматься ерундой, выдумывать ересь. Читаю это все и просто глаза на лоб лезут, клянусь, — пожаловалась Карнавал.Напомним, Валя родилась в Ростове-на-Дону. Популярность она получила благодаря видеоклипам на одной из платформ. Вскоре ее деятельность стала приносить доход, и Карнавал переехала в Москву. В 2020 году она начала карьеру певицы. В ее репертуаре уже более 10 песен. У блогерши внушительный доход и несколько миллионов фанатов. Валя была около двух лет в отношениях с блогером Сашей Стоуном. Он даже сделал ей предложение руки и сердца, и девушка согласилась. Однако пара рассталась по неизвестной причине.