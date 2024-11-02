Валя Карнавал устроила дерзкую фотосессию в образе куклы назло хейтерам

Фото: СоцСети

Ростовчанка Валя Карнавал устроила для подписчиков фотосессию в образе куклы. Новые снимки блогерша разместила в соцсетях 2 ноября.Фотосессию девушка подготовила в преддверии Хэллоуина. Она нанесла кукольный макияж, надела белый парик и мини-платье телесного цвета. Карнавал стоит в окружении манекенов, как бы намекая, что она тоже из пластика.- Реально же из пластика сделана, - пишут хейтеры.Фанаты подметили, что такой образ Карнавал выбрала, чтобы ответить завистникам. Часто хейтеры называют девушку «куклой» якобы из-за операций и косметологических процедур.Валентина родом из Ростова-на-Дону. Она стала известной благодаря своим клипам. В 2020 году девушка переехала в Москву и начала карьеру певицы. Сейчас в её репертуаре более десяти песен. На данный момент у блогерши уже внушительный доход и около семи миллионов подписчиков в социальных сетях.