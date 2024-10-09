Ростовчанка Валя Карнавал занялась фигурным катанием

Фото: СоцСети

eft]https://rostov.ru/uploads/posts/2024-10/valja-1.jpg[/img]Уроженка Ростова Валя Карнавал занялась фигурным катанием. Новые снимки блогерша разместила в своем личном блоге.В кадре девушка показала подписчикам, как проходят тренировки на льду. Карнавал призналась, что они дались ей нелегко. Вероятнее всего, девушка планирует сниматься в очередном телевизионном проекте.- Впервые могу сказать честно, что мне сложно, - рассказывает блогерша.Также Карнавал показала кадры в сценическом наряде – в нем она будет выступать. Она надела короткое платье в цветочек с белым воротником и бантом на талии. Волосы аккуратно собрала в пучок. Пока о подробностях проходящей подготовки девушка фанатам не сообщала.Валентина родилась и выросла в Ростове-на-Дону. Она обрела известность благодаря своим клипам. В 2020 году девушка переехала в Москву. К настоящему моменту у блогерши есть внушительный доход и около 7 миллионов подписчиков в соцсетях.