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Ростовчанка Валя Карнавал занялась фигурным катанием

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Уроженка Ростова Валя Карнавал занялась фигурным катанием. Новые снимки блогерша разместила в своем личном блоге.

В кадре девушка показала подписчикам, как проходят тренировки на льду. Карнавал призналась, что они дались ей нелегко. Вероятнее всего, девушка планирует сниматься в очередном телевизионном проекте.

- Впервые могу сказать честно, что мне сложно, - рассказывает блогерша.

Также Карнавал показала кадры в сценическом наряде – в нем она будет выступать. Она надела короткое платье в цветочек с белым воротником и бантом на талии. Волосы аккуратно собрала в пучок. Пока о подробностях проходящей подготовки девушка фанатам не сообщала.

Валентина родилась и выросла в Ростове-на-Дону. Она обрела известность благодаря своим клипам. В 2020 году девушка переехала в Москву. К настоящему моменту у блогерши есть внушительный доход и около 7 миллионов подписчиков в соцсетях.
Фото: СоцСети
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