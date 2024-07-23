В центре Ростова сухое дерево упало на электрические провода

Фото: ростов.ру

В центре Ростова упавшее дерево повисло на электрических проводах. Об этом сообщил ростовчанин, который шел утром 23 июля на работу.Инцидент случился на улице Лермонтовской вблизи дома №177Б. На дорогу упало дерево и едва не зацепило автомобиль. Владельцу машины очень повезло, от дорогого ремонта его спасли электропровода.На месте происшествия натянули сигнальную ленту. Сухой ствол мог упасть 22 июля после жуткого ливня в городе. В этот день по всему городу упало больше двух десятков деревьев.- Скорее бы, конечно, его убрали, а то это создает затор на дороге, - сообщил очевидец.По Лермонтовской в утренний час пик водители часто объезжают пробки. Однако в этот раз им пришлось разворачивать автомобиль в и так узком переулке.