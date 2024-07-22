В центре Ростова огромное дерево упало на проезжую часть

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В центре Ростова огромное дерево упало на дорогу и заблокировало движение по проезжей части. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.ЧП случилось 22 июля во время мощного ливня на улице 1-я Линия. К счастью, огромное дерево не зацепило никого из горожан. На снимках видно, что его ветки упали на крышу автомобиля.Однако дождь закончился больше пяти часов назад, а проезжая часть до сих пор перекрыта.- Улица 1-я Линия, дерево так и лежит, убирать никто не собирается, - комментирует очевидец.Автомобилисты не могут проехать по улице. Им приходится объезжать препятствие по другим улицам. Горожане просят распилить дерево и освободить дорогу.