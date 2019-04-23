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В центре Ростова дерево упало на припаркованную иномарку

В центре Ростова дерево упало на припаркованную иномарку
На улице Лермонтовской в центре Ростова дерево упало на припаркованный автомобиль «Субару». Инцидент произошёл днём 25 апреля.

Ствол и огромные ветви обрушились на иномарку, помяв кузов машины. У автомобиля оказались также повреждены крыша и стекло. Стоит отметить, что инцидент случился в безветренный день.

По словам экспертов, в таких случаях автовладелец может обратиться в страховую компанию за выплатой компенсации, но только если у него было оформлено КАСКО. Если оформлена страховка ОСАГО, то ремонтировать авто придётся за свой счёт.

Кроме того, хозяин машины может обратиться с претензией к управляющей компании, в обязанности которой входит уход за зелёными насаждениями, в том числе своевременный спил аварийных и сухих веток.

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