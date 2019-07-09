В центре Ростова ограничат движение из-за подготовки ко Дню города



В Ростове ограничат движение транспорта из-за подготовки ко Дню города. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог.



Ограничение вводится в переулке Газетном на участке от улицы Максима Горького до Красноармейской. Запрет будет действовать с 31 июля по 31 октября.



Кроме того, в связи с ремонтом дороги на улице Московской будет ограничено движение транспорта от проспекта Ворошиловского до переулка Братского. Участок будет закрыт для проезда с 29 июля по 1 августа.



Напомним, в этом году Ростов празднует юбилей. Донской столице в 2019 году исполняется 270 лет. Празднования будут проходить с 12 по 15 сентября.