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В центре Ростова ограничат движение из-за подготовки ко Дню города

В центре Ростова ограничат движение из-за подготовки ко Дню города
В Ростове ограничат движение транспорта из-за подготовки ко Дню города. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог.

Ограничение вводится в переулке Газетном на участке от улицы Максима Горького до Красноармейской. Запрет будет действовать с 31 июля по 31 октября.

Кроме того, в связи с ремонтом дороги на улице Московской будет ограничено движение транспорта от проспекта Ворошиловского до переулка Братского. Участок будет закрыт для проезда с 29 июля по 1 августа. 

Напомним, в этом году Ростов празднует юбилей. Донской столице в 2019 году исполняется 270 лет. Празднования будут проходить с 12 по 15 сентября.

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