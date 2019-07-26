На трёх улицах Ростова ограничат движение транспорта из-за ремонта



В Ростове с конца июля ограничат движение транспорта на трёх улицах. Об изменении схем движения сообщили в департаменте автомобильных дорог города.



Так, с 29 июля до 20 августа будет ограничено движение на улице Фронтовой. Здесь будут проводить работы по ремонту тротуаров.



С 29 июля по 1 августа ограничат движение на улице Московской от проспекта Ворошиловского до переулка Братского. В это же время проезд будет частично закрыт на проспекте Королёва - на участке от улицы Вологодской до Вавилова. Схемы движения изменятся в связи с ремонтом дорог.