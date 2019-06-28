В Ростове в начале июля ограничат движение на нескольких участках в центре города



В начале июля в центре Ростова ограничат движение на нескольких участках. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.



Так, с 1 июля для проезда будет закрыта часть улицы Лермонтовской. Из-за обустройства войсковой части проезд будет закрыт от дома № 48 по Лермонтовской до проспекта Будённовского. Ограничение будет действовать до 1 сентября. Данный участок можно будет объехать по улице Тельмана.



На другом участке Лермонтовской, от переулка Островского, будет организовано двустороннее движение.



Кроме того, с 3 июля по 20 сентября в переулке Соборном от улицы Текучева до улицы Варфоломеева ограничат движение транспорта с частичным закрытием движения на участке от дома № 69 до дома № 61. Ограничение вводится в связи с модернизацией участка теплотрассы.



Также с 3 июля продлевается ограничение по правой полосе дороги на улице Вавилова в створе дома № 71д/1. Здесь продолжается прокладка газопровода. Работы планируется завершить к 15 июля.



С 1 июля на некоторых улицах вводится ограничение и для пешеходов. В связи с ремонтом тротуаров по улице 20-летия Октября на участке от улицы Щербакова до Курчатова поочередно для пешеходов будут закрыты южная и северная стороны. Ограничение будет действовать до 1 августа.



На улице Мильчакова с 1 июля, наоборот, для пешеходов откроют один из участков. По второстепенному проезду вдоль улицы Мильчакова на участке от проспекта Стачки до Жмайлова будет запрещен проезд транспорта и организовано пешеходное движение. Движение автомобилей по дороге на Мильчакова остается без изменений.