В центре Ростова на входе в подземный переход появилась надпись «Укрытие»

Фото: Дондей

В центре Ростова на одном из входов в подземный переход появилась новая надпись «Укрытие». Об этом редакции DonDay стало известно благодаря полученным кадрам.Примечательно, что указатель с надписью «Укрытие» появился только на пересечении Большой Садовой улицы и Ворошиловского проспекта. В остальных подземных переходах в центре города такой надписи пока не появилось.Из-за участившихся случаев атак дронов жители Ростова стали задумываться о том, где можно найти укрытие. И местные власти решили использовать для этого подземные переходы, в которых неоднократно происходило обрушение потолка и появлялись трещины на стенах.