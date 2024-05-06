Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова на входе в подземный переход появилась надпись «Укрытие»

В центре Ростова на входе в подземный переход появилась надпись «Укрытие»
В центре Ростова на одном из входов в подземный переход появилась новая надпись «Укрытие». Об этом редакции DonDay стало известно благодаря полученным кадрам.

Примечательно, что указатель с надписью «Укрытие» появился только на пересечении Большой Садовой улицы и Ворошиловского проспекта. В остальных подземных переходах в центре города такой надписи пока не появилось.

Из-за участившихся случаев атак дронов жители Ростова стали задумываться о том, где можно найти укрытие. И местные власти решили использовать для этого подземные переходы, в которых неоднократно происходило обрушение потолка и появлялись трещины на стенах.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.