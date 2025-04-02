В Ростове жители пожаловались на разваливающийся подземный переход

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону жители просят восстановить разваливающийся подземный переход. Люди заметили, что на пересечении Большой Садовой и проспекта Ворошиловского отвалилась плитка.Люди увидели, что покрытие в переходе пришло в негодность. На снимках видно, что стены просто оклеили мусорными пакетами. В этих местах отвалилась плитка.- А если кусок упадет прямо на голову? Видел, что аналогичная ситуация – с решетками на потолках. Там огромные дыры, ощущение, что скоро это все упадет, - пишут пользователи.Каждый день на участке проходят сотни людей. Также рядом находится институт. Люди могут легко пострадать на территории. Чтобы избежать происшествий, жители просят как можно скорее восстановить плитку.