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В Ростове жители пожаловались на разваливающийся подземный переход

В Ростове жители пожаловались на разваливающийся подземный переход
В Ростове-на-Дону жители просят восстановить разваливающийся подземный переход. Люди заметили, что на пересечении Большой Садовой и проспекта Ворошиловского отвалилась плитка.

Люди увидели, что покрытие в переходе пришло в негодность. На снимках видно, что стены просто оклеили мусорными пакетами. В этих местах отвалилась плитка.

- А если кусок упадет прямо на голову? Видел, что аналогичная ситуация – с решетками на потолках. Там огромные дыры, ощущение, что скоро это все упадет, - пишут пользователи.

Каждый день на участке проходят сотни людей. Также рядом находится институт. Люди могут легко пострадать на территории. Чтобы избежать происшествий, жители просят как можно скорее восстановить плитку.
Фото: Rostov.ru
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