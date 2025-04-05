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На Большой Садовой в Ростове затопило подземный переход

На Большой Садовой в Ростове затопило подземный переход
Вечером 5 апреля в Ростове-на-Дону снова возникла проблема с затоплением подземного перехода в центральной части города. Соответствующие материалы были предоставлены очевидцами DonDay.

Причиной инцидента стал прорыв трубы в подземном переходе, расположенном на пересечении Большой Садовой улицы и Нахичеванского переулка. Из-за аварии вся пешеходная зона тоннеля оказалась под водой.

Для устранения последствий на месте происшествия задействована специализированная техника, предназначенная для откачки воды.
Фото: Дондей
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