На Большой Садовой в Ростове затопило подземный переход
Вечером 5 апреля в Ростове-на-Дону снова возникла проблема с затоплением подземного перехода в центральной части города. Соответствующие материалы были предоставлены очевидцами DonDay.
Причиной инцидента стал прорыв трубы в подземном переходе, расположенном на пересечении Большой Садовой улицы и Нахичеванского переулка. Из-за аварии вся пешеходная зона тоннеля оказалась под водой.
Для устранения последствий на месте происшествия задействована специализированная техника, предназначенная для откачки воды.