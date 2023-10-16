В центре Ростова 16 октября забил коммунальный фонтан
В Ростове-на-Дону случился прорыв трубы с холодной водой. Коммунальный фонтан забил в центре города днем 16 октября.
Мощная струя появилась недалеко от публичной библиотеки. В высоту струя воды достигает нескольких метров. Снимки с места инцидента очевидцы опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что фонтан находится прямо на проезжей части. Водители могут запросто помыть свой транспорт, не заезжая на автомойку.
Неделю назад, 10 октября, прорыв случился на проспекте Михаила Нагибина. Там из-под земли забил источник. Литры кипятка растекались по проезжей части и тротуару.