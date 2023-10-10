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В Ростове на Нагибина из люка забил коммунальный фонтан

В Ростове на Нагибина из люка забил коммунальный фонтан
В Ростове-на-Дону на Нагибина из люка забил кипяток. Кадры прорыва опубликовали местные жители в соцсетях 10 октября.

По словам горожан, коммунальная авария случилась возле дома № 13. На кадрах видно, как кипяток вытекает из коллектора и растекается по всей парковке. Не исключено, что пешеходы могут обжечься на аварийном участке.

- Главное, чтобы воду горячую и холодную не отключили, - возмутились местные жители в соцсетях.

Кроме того, из-за прорыва водители не могут подобраться к своим автомобилям. Им придется ждать, пока специалисты не решат проблему. Также не исключено, что у жителей могут возникнуть проблемы с водоснабжением.

Как скоро коммунальную аварию устранят, пока не сообщается.
Фото: СоцСети
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