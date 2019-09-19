Коммунальный фонтан забил в центре Ростова: видео



В центре Ростова из-под земли начал бить гейзер. Фонтан высотой в несколько метров появился на Будённовском проспекте днём 22 сентября. По информации очевидцев, мощная струя воды стала хлестать на проезжей части между улицами Варфоломеева и Текучёва.



В месте прорыва оказался проломлен асфальт. Некоторые автомобилисты стали мыть свои машины под гейзером. В частности, на мойку приехали работники коммунальных служб.



На днях в Шахтах произошла схожая ситуация – там появился пятиметровый фонтан.

