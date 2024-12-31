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Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о угрозе атаки ракетами

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о угрозе атаки ракетами
Глава Таганрога сообщила об угрозе атаки ракетами. Светлана Камбулова сообщила об этом в своих соцсетях 31 декабря.

Местных жителей призвали спуститься в подвалы или на нижние этажи. Людей просят найти место без окон и сесть на пол.
Фото: Ростов.Ру
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