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Глава администрации Таганрога сообщила о работе ПВО за пределами города

Глава администрации Таганрога сообщила о работе ПВО за пределами города
Светлана Камбулова сообщила о работе ПВО в регионе. Об этом она рассказала 2 февраля в своем телеграм-канале.

Вечером жители сообщили о громких звуках в городе. Очевидцы предполагали, что это взрывы. После этого ситуацию прокомментировала Светлана Камбулова.

По ее словам, ПВО сработала за пределами города.

- В Таганроге на данный момент ситуация стабильная. Ещё раз обращу внимание на то, что сирена включается в случае прямой угрозы населению, - сказано в сообщении.
Фото: Rostov.ru
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