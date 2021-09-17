В ближайшие часы в Ростовской области пройдут мощные ливни с грозой

В Ростовской области в ближайшие часы пройдут сильные ливни с грозой. О погоде 19 сентября рассказали донские синоптики.Мощные осадки накроют некоторые муниципалитеты региона уже к 14 часам. Также в течение суток ожидаются небольшие кратковременные дожди. Непогоду будет сопровождать шквалистый ветер. Его скорость составит 22 метра в секунду (79 километров в час). Аналогичная ситуация в Ростовской области ожидается и на следующий день.В это время жителям не рекомендуется покидать свои дома без острой необходимости. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах, потому что может ухудшиться видимость.Не оставляйте свои машины рядом с плохо закрепленными рекламными баннерами и деревьями. Если ветка все же упала на ваш автомобиль, то вы можете обратиться в управляющую компанию. Там зафиксируют факт случившегося, и вы сможете получить компенсацию ущерба.