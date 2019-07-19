Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области в ближайшие часы резко ухудшится погода: ожидаются ливни с градом и грозой

В Ростовской области в ближайшие часы резко ухудшится погода: ожидаются ливни с градом и грозой
Жителей Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды. По данным МЧС, на территории Донского края пройдут ливни с градом и грозой.

Осадки ожидаются в ближайшие часы. На Дону прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой. Местами может пройти град. Кроме того, усилится ветер до 20-22 метров в секунду.

При таких метеоусловиях необходимо соблюдать осторожность и внимательность. По возможности жителям советуют не выходить из дома. Не стоит парковать авто и стоять под рекламными щитами, деревьями, линиями электропередачи.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.