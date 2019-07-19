В Ростовской области в ближайшие часы резко ухудшится погода: ожидаются ливни с градом и грозой



Жителей Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды. По данным МЧС, на территории Донского края пройдут ливни с градом и грозой.



Осадки ожидаются в ближайшие часы. На Дону прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой. Местами может пройти град. Кроме того, усилится ветер до 20-22 метров в секунду.



При таких метеоусловиях необходимо соблюдать осторожность и внимательность. По возможности жителям советуют не выходить из дома. Не стоит парковать авто и стоять под рекламными щитами, деревьями, линиями электропередачи.