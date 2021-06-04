В ближайшие часы на Дону пройдут ливни с грозой и градом

Спасатели в очередной раз объявили штормовое предупреждение в Ростовской области. Непогода нагрянет вечером 7 июня. В некоторых муниципалитетах дожди с грозой могут продлится до конца суток 8 июня.Проливные дожди с грозой и градом будет сопровождать шквалистый ветер. Сила его порывов достигнет 22 метров в секунду (80 километров в час).Ливни нагрянули в донской регион еще в начале июня. За неделю МЧС несколько раз объявляло экстренные и штормовые предупреждения. Прогноз погоды остается неутешительным: вторую неделю синоптики обещают дожди.Во время дождя и сильного ветра автомобилистам стоит быть особенно внимательными на дороге и не лихачить. Оставлять машины рекомендуется на специальных парковочных площадках. Пешеходам необходимо избегать старых сухих деревьев, рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.