На Дону в ближайшее время пройдут мощные ливни с грозой и шквалистым ветром

На Ростовскую область надвигается непогода. Сильные дожди с грозой и шквалистый ветер обрушатся на регион в ближайшие часы. Об этом 17 июля сообщили донские спасатели.В период с 17:30 и до конца суток метеоусловия ухудшатся в восточных и северных районах Дона. К ним относятся Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, а также Заветинский, Ремонтненский и Орловский. Там ветер усилится до 22 метров в секунду (79 километров в час).Жителям донского региона рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными, по возможности не выходить на улицу. Необходимо оставлять автомобили только на специальных парковочных площадках. Пешеходам стоит держаться подальше от линий электропередачи, одиноких деревьев, рекламных щитов, витрин и слабозакрепленных конструкций.