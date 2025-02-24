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В Белой Калитве ввели карантин из-за бешенства у волка

В Белой Калитве ввели карантин из-за бешенства у волка
В Ростовской области зарегистрирован случай бешенства у волка. Тело павшего животного обнаружили под Белой Калитвой. После этого в городе ввели карантин. Соответствующий указ был опубликован 20 февраля на портале правовой информации.

Под ограничения также попала территория охотничьего угодья «Поцелуевское». В неблагоприятной зоне ввели запрет на транспортировку животных. Кроме того, фермерам нельзя устраивать сельскохозяйственные ярмарки, а охотникам — добывать восприимчивых к бешенству зверей.

Эти меры должны помочь предотвратить дальнейшее распространение опасной инфекции.
Фото: Правительство Ростовской области
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