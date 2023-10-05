В Ростовской области введен карантин из-за угрозы распространения бешенства

Фото: Администрация Ростова.

в Кашарском районе Ростовской области ввели карантин из-за угрозы распространения бешенства. Информацию опубликовали на сайте правовой информации 4 октября.Опасное заболевание обнаружили в хуторе Вишневка у домашней собаки. Из-за этого ввели карантин на территории личного подсобного хозяйства и в радиусе трех километров от границ очага, в том числе в хуторах Вишневка, Черниговка и селе Россошь.На время карантина местным жителям выдвинули некоторые ограничения. Нельзя лечить больных восприимчивых животных, находиться на территории очага инфекции, ввозить и вывозить животных, охотиться на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, проводить на территориях мероприятия и ловить восприимчивых животных для вывоза в зоопарк.