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В Ростовской области введен карантин из-за угрозы распространения бешенства

В Ростовской области введен карантин из-за угрозы распространения бешенства
в Кашарском районе Ростовской области ввели карантин из-за угрозы распространения бешенства. Информацию опубликовали на сайте правовой информации 4 октября.

Опасное заболевание обнаружили в хуторе Вишневка у домашней собаки. Из-за этого ввели карантин на территории личного подсобного хозяйства и в радиусе трех километров от границ очага, в том числе в хуторах Вишневка, Черниговка и селе Россошь.

На время карантина местным жителям выдвинули некоторые ограничения. Нельзя лечить больных восприимчивых животных, находиться на территории очага инфекции, ввозить и вывозить животных, охотиться на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, проводить на территориях мероприятия и ловить восприимчивых животных для вывоза в зоопарк.
Фото: Администрация Ростова.
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