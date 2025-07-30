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Жители Цимлянска жалуются на нехватку мусорных жбанов в городе. Об этом сообщает DonDay.По словам горожан, те контейнеры, что есть, находятся в плачевном состоянии. Горожане жалуются, что из-за их недостаточного количества на улицах скапливаются горы мусора, которые источают неприятный запах.Особенно остро проблема ощущается летом. В жаркую погоду отходы начинают гнить быстрее, и запах становится невыносимым. Некоторые баки с мусором появляются рядом с кафе и ресторанами, что вызывает недовольство местных жителей.Горожане также жалуются на отсутствие ограждённых контейнерных площадок. Во время вывоза мусора отходы часто вываливаются из баков и остаются лежать на земле.Жители Цимлянска выражают своё недовольство и под постами врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Однако районная администрация отвечает, что количество контейнеров полностью соответствует текущей потребности.