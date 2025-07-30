Жители Цимлянска жалуются на нехватку мусорных жбанов в городе
Жители Цимлянска жалуются на нехватку мусорных жбанов в городе. Об этом сообщает DonDay.
По словам горожан, те контейнеры, что есть, находятся в плачевном состоянии. Горожане жалуются, что из-за их недостаточного количества на улицах скапливаются горы мусора, которые источают неприятный запах.
Особенно остро проблема ощущается летом. В жаркую погоду отходы начинают гнить быстрее, и запах становится невыносимым. Некоторые баки с мусором появляются рядом с кафе и ресторанами, что вызывает недовольство местных жителей.
Горожане также жалуются на отсутствие ограждённых контейнерных площадок. Во время вывоза мусора отходы часто вываливаются из баков и остаются лежать на земле.
Жители Цимлянска выражают своё недовольство и под постами врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Однако районная администрация отвечает, что количество контейнеров полностью соответствует текущей потребности.