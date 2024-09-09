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Ростовчане жалуются на сильный запах гари в городе

Ростовчане жалуются на сильный запах гари в городе
Жители Ростова сообщают о сильном запахе гари в разных частях города. Об этом горожане сообщили 8 сентября в соцсетях.

По словам очевидцев, гарью пахнет на Малиновского, Еременко, в Левенцовке, а также в районе Текучевского моста, Ткачева, Нахичевани и других.

- Уже даже в квартире чувствуется, - пишут пользователи в соцсетях.

Напомним, на улице Черевичкина около 21:15 загорелся мебельный склад. Огонь охватил два ангара на площади 1 000 квадратных метров. Согласно данным на 22:15, пламя удалось локализовать. Но полностью потушить огонь все еще не удалось.

Пока жителям рекомендуют закрывать окна дома и носить маски на улице.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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