Ростовчане жалуются на сильный запах гари в городе

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Жители Ростова сообщают о сильном запахе гари в разных частях города. Об этом горожане сообщили 8 сентября в соцсетях.По словам очевидцев, гарью пахнет на Малиновского, Еременко, в Левенцовке, а также в районе Текучевского моста, Ткачева, Нахичевани и других.- Уже даже в квартире чувствуется, - пишут пользователи в соцсетях.Напомним, на улице Черевичкина около 21:15 загорелся мебельный склад. Огонь охватил два ангара на площади 1 000 квадратных метров. Согласно данным на 22:15, пламя удалось локализовать. Но полностью потушить огонь все еще не удалось.Пока жителям рекомендуют закрывать окна дома и носить маски на улице.