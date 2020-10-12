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В Батайске группу детского сада закрыли на карантин из-за коронавируса

В Батайске группу детского сада закрыли на карантин из-за коронавируса
В Батайске одна группа детского сада ушла на шестидневный карантин из-за коронавируса. Об этом сообщили в Управлении образования города 14 октября.

На карантин отправили только одну группу детского сада № 16 Батайска как контактную. Группа будет закрыта с 14 по 20 октября. Остальные детские заведения продолжают работать в штатном режиме. Всего в дошкольных учреждениях города опасным вирусом заразились четыре ребёнка и воспитатель.

Есть среди инфицированных и школьники. На сегодняшний день в Батайске инфицированы шесть сотрудников школ, а также 16 учащихся.

Несмотря на стремительный рост числа заболевших в регионе, школы и детские сады не собираются закрывать и переводить на дистанционный режим. Занятия в образовательных учреждениях будут проводиться, как обычно, если заболевшие COVID-19 составят только 20% от общей численности учеников. Такой порог установили вышестоящие органы.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Ростовской области

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