В Новочеркасске на карантин закрыли несколько классов в трёх школах



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В городских школах Новочеркасска на карантин закрыли несколько классов.



По причине высокого уровня заболеваемости ОРВИ на незапланированные каникулы отправили учеников школ № 22 и № 32 в микрорайоне Октябрьском, а также школы № 31 в микрорайоне Соцгород. Занятия отменяются до 12 февраля.



При этом, по данным управления здравоохранения Новочеркасска, в городе не превышен эпидемиологический порог. Детские сады работают в городе в штатном режиме.



Всего в городе в январе зарегистрировано 2 226 случаев простудных заболеваний и 80 случаев внебольничной пневмонии, из них 35 детей, что тоже не превышает нормативы.



Добавим, что в Ростовской области за последнюю неделю с жалобами на симптомы ОРВИ в медучреждения обратились более 22 тысяч человек.