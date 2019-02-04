Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Новочеркасске на карантин закрыли несколько классов в трёх школах

В Новочеркасске на карантин закрыли несколько классов в трёх школах
Фото: Komsomolsknaamure.bezformata.com
В городских школах Новочеркасска на карантин закрыли несколько классов.

По причине высокого уровня заболеваемости ОРВИ на незапланированные каникулы отправили учеников школ № 22 и № 32 в микрорайоне Октябрьском, а также школы № 31 в микрорайоне Соцгород. Занятия отменяются до 12 февраля.

При этом, по данным управления здравоохранения Новочеркасска, в городе не превышен эпидемиологический порог. Детские сады работают в городе в штатном режиме.

Всего в городе в январе зарегистрировано 2 226 случаев простудных заболеваний и 80 случаев внебольничной пневмонии, из них 35 детей, что тоже не превышает нормативы.

Добавим, что в Ростовской области за последнюю неделю с жалобами на симптомы ОРВИ в медучреждения обратились более 22 тысяч человек.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.