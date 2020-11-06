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В Волгодонске работница столовой №15 заболела коронавирусом

В Волгодонске работница столовой №15 заболела коронавирусом
Работница столовой школы № 15 в Волгодонске заразилась коронавирусом. Об этом 9 ноября сообщил региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации с COVID-19.

Диагноз «коронавирус» женщине поставили 8 ноября. В этот же день сотрудница столовой рассказала об этом руководству.

С 9 ноября ученики школы № 15 перешли на дистанционное обучение. В ближайшее время в школе проведут дезинфекцию, решат вопрос об организации питания учащихся.

Как рассказали в управлении образования Волгодонска, обучение детей с 9 ноября проходит с использованием дистанционных и электронных образовательных технологий. Родители школьников будут проинформированы о периоде обучения в таком формате. О возобновлении работы школы в обычном режиме станет известно позже.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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