В авариях с электросамокатами в Ростовской области за 2024 год пострадали четыре человека

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в 2024 году четыре человека пострадали в авариях с электросамокатами . Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.В 2023 году было зарегистрировано 18 таких аварий. В них пострадали пять человек, среди которых двое детей.С 1 января по 15 апреля 2024 года уже произошло семь ДТП с этим видом транспорта. Шесть из них произошло в Ростове, а одно в Шахтах.- В числе пострадавших четыре человека, из которых двое — несовершеннолетние, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Речь идет только об авариях, которые зарегистрировали сотрудники ГИБДД. На самом деле это число таких происшествий может быть в разы больше.Такая же ситуация наблюдается во всех крупных городах России. Решение проблемы пытаются пока не удалось найти.