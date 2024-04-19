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В авариях с электросамокатами в Ростовской области за 2024 год пострадали четыре человека

В авариях с электросамокатами в Ростовской области за 2024 год пострадали четыре человека
В Ростовской области в 2024 году четыре человека пострадали в авариях с электросамокатами . Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

В 2023 году было зарегистрировано 18 таких аварий. В них пострадали пять человек, среди которых двое детей.

С 1 января по 15 апреля 2024 года уже произошло семь ДТП с этим видом транспорта. Шесть из них произошло в Ростове, а одно в Шахтах.

- В числе пострадавших четыре человека, из которых двое — несовершеннолетние, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Речь идет только об авариях, которые зарегистрировали сотрудники ГИБДД. На самом деле это число таких происшествий может быть в разы больше.

Такая же ситуация наблюдается во всех крупных городах России. Решение проблемы пытаются пока не удалось найти.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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