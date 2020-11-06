В Ростове за сутки семь человек пострадали в 25 авариях

За прошедшие 24 часа в Ростове-на-Дону произошло 25 аварий. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.Так, 7 ноября в ДТП пострадали семь человек. Среди них травмы получил ребенок.Одно из дорожно-транспортных происшествий случилось после полуночи в Советском районе. 31-летний водитель на легковом автомобиле ехал по улице Мадояна, не справился с управлением и врезался в препятствие. Мужчина в результате случившегося получил травмы и застрял в машине.На место отправили поисково-спасательную группу. Специалисты разблокировали автомобилиста и передали его медикам скорой помощи.