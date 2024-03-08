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В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали в жестком ДТП

В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали в жестком ДТП
Утром 8 марта в Ростове-на-Дону произошло жесткое ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека. Авария случилась около 09:00 на пересечении улицы 22-я Линия с улицей Налбандяна.

По предварительным данным, 62-летний водитель «Хендай Акцент» решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора. Легковушка на полном ходу протаранила проезжающий «Хендай Икс 35», под управлением 41-летнего мужчины.

Удар оказался настолько сильным, что обе машины выбросило с дороги. «Акцент» снес дорожный знак и врезался в стену автомойки, а кроссовер впечатался в забор мусорной площадки.

- Водителей и двух пассажиров «Хендай Икс 35» (20 и 10 лет) с травмами доставили в больницу, - сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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