В Ростове в ДТП на Левобережной пострадали четыре человека

Фото: УГОЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали в аварии. ЧП случилось в ночь на 30 марта.Автомобилист ехал по дороге на улице Левобережной. Мужчина не справился с управлением, в районе дома № 2ж машина врезалась в отбойник. Переднюю часть автомобиля смяло. На место происшествия прибыли спасатели. Они вытащили трех пассажиров из искореженного автомобиля.По информации УГОЧС по Ростовской области, в результате ДТП пострадали водитель и три пассажирки, две из которых несовершеннолетние. Они были госпитализированы.