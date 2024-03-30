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В Ростове в ДТП на Левобережной пострадали четыре человека

В Ростове в ДТП на Левобережной пострадали четыре человека
В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали в аварии. ЧП случилось в ночь на 30 марта.

Автомобилист ехал по дороге на улице Левобережной. Мужчина не справился с управлением, в районе дома № 2ж машина врезалась в отбойник. Переднюю часть автомобиля смяло. На место происшествия прибыли спасатели. Они вытащили трех пассажиров из искореженного автомобиля.

По информации УГОЧС по Ростовской области, в результате ДТП пострадали водитель и три пассажирки, две из которых несовершеннолетние. Они были госпитализированы.
Фото: УГОЧС по Ростовской области
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