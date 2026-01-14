Новости
В акватории Азовского моря количество рыбы снизилось до самой низкой отметки

В акватории Азовского моря до самой низкой отметки снизилось количество рыбы. Об этом сообщили в ЮНЦ РАН.

Запасы мигрирующих и полумигрирующих рыб в Азовском море упали до рекордно низкого уровня за все время наблюдений. На грани исчезновения оказались азовские популяции судака, леща и чехони. Помимо вышеупомянутых, значительно уменьшилась численность сазана, тарани и рыбца, которые также представляют большую промысловую ценность.

Для решения этих проблем ученые предложили восстановить систему мониторинга в море, усилить контроль за выловом рыбы, развить искусственное воспроизводство рыб.
