В Азовском море увеличилась популяция осетровых

Фото: Азово-Черноморского филиала ВНИРО

Сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО сообщили о росте численности осетровых рыб в Азовском море.По информации специалистов, в 2002 году количество севрюги упало до четырёх тысяч особей, а осетра — до пяти тысяч, что было связано с массовым незаконным выловом.Начиная с 2014 года, наблюдается положительная динамика в восстановлении запасов осетровых, особенно русского осетра. Это связано с усилением охраны в Азовском море и увеличением популяции молоди.К 2023 году численность русского осетра возросла с практически нулевого уровня до более чем двух тысяч тонн. Учёные отметили появление многовозрастной группы, благодаря чему в водах начали находить особей длиной более 150 сантиметров и весом от 18 до 24 килограммов.В последние пять лет эксперты зафиксировали заметный рост пойманных русских осетров и севрюг в ставных неводах на расстоянии пяти километров от побережья. Также были зарегистрированы уловы белуги.Учитывая текущую тенденцию к росту численности, специалисты надеются на дальнейшее улучшение ситуации и возвращение осетровых рыб на прежние позиции в экосистеме региона.