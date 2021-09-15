Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Стали известны даты выходных дней в России в 2022 году

Стали известны даты выходных дней в России в 2022 году
Стало известно, какие дни в 2022 году будут считаться выходными и праздничными. График на следующий год утвердили в правительстве РФ.

Новогодние праздники продлятся в течение 10 дней. 31 декабря правительство решило сделать выходным днем. В новом году 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье. Соответственно, их перенесут на 3 и 10 мая. В целом новогодние праздники продлятся до 9 января.

День защитника Отечества, который отмечают 23 февраля, также будет выходным - в 2022 году этот день выпадает на среду. Всемирный женский день 8 марта будут праздновать три дня - выходными будут 6, 7 и 8 марта.

Майские по-прежнему будут разделены на две части - с 30 апреля по 3 мая (День всех трудящихся), а также с 7 мая по 10 мая - в честь Дня Победы.

День России, 12 июня, выпадает на воскресенье, поэтому россияне будут отдыхать с 11 по 13 июня. В ноябре 2022 года праздники будут длиться с пятницы, 4 ноября, по воскресенье, 6 ноября.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.