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Почти треть жителей Ростовской области проведут новогодние праздники дома

Почти треть жителей Ростовской области проведут новогодние праздники дома
Почти треть жителей Ростовской области планируют провести новогодние праздники дома. Ближайшие зимние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января.

Большая часть ростовчан предпочла ленивый домашний отдых, вероятно, из-за предстоящей шестидневной рабочей недели в конце года. Порядка 24% жителей региона проведут отпуск дома в компании мандаринов и новогодних сериалов.

Кто-то из жителей региона на выходных будет ходить в гости и путешествовать. Отдых семьей, прогулки с друзьями и грандиозные поездки запланировали 16% населения.

Меньшинство пойдет на городские активности. Около 6% жителей Дона собираются посещать народные гулянья, которые власти устраивают в новогодние выходные.

А вот 36% населения области не строят абсолютно никаких планов на праздники.

Большинство жителей Ростовской области планируют провести новогодние праздники спокойно и размеренно, но есть и те, кто собирается активно отдохнуть и посетить различные мероприятия.
Фото: ростов.ру
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