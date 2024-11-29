Почти треть жителей Ростовской области проведут новогодние праздники дома

Фото: ростов.ру

Почти треть жителей Ростовской области планируют провести новогодние праздники дома. Ближайшие зимние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января.Большая часть ростовчан предпочла ленивый домашний отдых, вероятно, из-за предстоящей шестидневной рабочей недели в конце года. Порядка 24% жителей региона проведут отпуск дома в компании мандаринов и новогодних сериалов.Кто-то из жителей региона на выходных будет ходить в гости и путешествовать. Отдых семьей, прогулки с друзьями и грандиозные поездки запланировали 16% населения.Меньшинство пойдет на городские активности. Около 6% жителей Дона собираются посещать народные гулянья, которые власти устраивают в новогодние выходные.А вот 36% населения области не строят абсолютно никаких планов на праздники.Большинство жителей Ростовской области планируют провести новогодние праздники спокойно и размеренно, но есть и те, кто собирается активно отдохнуть и посетить различные мероприятия.