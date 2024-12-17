В 2025 году власти потратят на вывоз мусора из четырех районов Ростова 18 млн рублей
Власти Ростова потратят около 18 миллионов рублей на вывоз мусора из четырех районов города. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок 16 декабря.
Заказчиками выступают администрации ЖКХ следующих районов: Железнодорожного, Ворошиловского, Пролетарского и Советского.
Самый маленький контракт будет заключен в Советском районе — его стоимость составила всего 3 миллиона рублей. Остальные не превышают 5 миллионов рублей. Финансирование осуществляется из городской казны.
Задача исполнителя — очистить город от мусора. Это одна из актуальных проблем города. Жители регулярно жалуются на скопления отходов во дворах. В некоторых районах города даже завелись крысы.
Стоит отметить, что в октябре власти выделили 27 миллионов рублей на вывоз мусора в шести районах города. Согласно документам, подрядчик должен был устранить мусорные очаги до 31 декабря 2024 года.