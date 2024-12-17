 В 2025 году власти потратят на вывоз мусора из четырех районов Ростова 18 млн рублей

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Власти Ростова потратят около 18 миллионов рублей на вывоз мусора из четырех районов города. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок 16 декабря.Заказчиками выступают администрации ЖКХ следующих районов: Железнодорожного, Ворошиловского, Пролетарского и Советского.Самый маленький контракт будет заключен в Советском районе — его стоимость составила всего 3 миллиона рублей. Остальные не превышают 5 миллионов рублей. Финансирование осуществляется из городской казны.Задача исполнителя — очистить город от мусора. Это одна из актуальных проблем города. Жители регулярно жалуются на скопления отходов во дворах. В некоторых районах города даже завелись крысы.Стоит отметить, что в октябре власти выделили 27 миллионов рублей на вывоз мусора в шести районах города. Согласно документам, подрядчик должен был устранить мусорные очаги до 31 декабря 2024 года.