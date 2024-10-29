На вывоз мусора из Ростова власти потратят 27 миллионов рублей в октябре
Власти Ростова-на-Дону продолжают борьбу с проблемой скопления мусора в городе. По информации на сайте государственных закупок, в октябре на вывоз мусора будет потрачено 27 миллионов рублей.
Для каждого района города был разработан отдельный контракт. Заказчиками выступают районные жилищно-коммунальные хозяйства, а финансирование осуществляется из городского бюджета.
Подрядчик должен будет очистить мусорные свалки в шести районах города: в Первомайском районе на это потратят 4,3 миллиона рублей; в Железнодорожном — 5 миллионов рублей; в Пролетарском — 4,9 миллиона рублей; в Ленинском — 2,2 миллиона рублей; в Октябрьском — 5,9 миллиона рублей; в Советском — 5 миллионов рублей. Исполнитель должен завершить работы до 31 декабря 2024 года.
Горожане массово жалуются на огромные кучи мусора во дворах. Причины скопления отходов могут быть разными: где-то мусор не вывозят из-за заблокированного проезда, а где-то не объясняют причину. Судя по информации о государственных закупках, уже не первый месяц из городского бюджета выделяются десятки миллионов рублей на вывоз мусора, однако его количество не уменьшается.