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На вывоз мусора из Ростова власти потратят 27 миллионов рублей в октябре

На вывоз мусора из Ростова власти потратят 27 миллионов рублей в октябре
Власти Ростова-на-Дону продолжают борьбу с проблемой скопления мусора в городе. По информации на сайте государственных закупок, в октябре на вывоз мусора будет потрачено 27 миллионов рублей.

Для каждого района города был разработан отдельный контракт. Заказчиками выступают районные жилищно-коммунальные хозяйства, а финансирование осуществляется из городского бюджета.

Подрядчик должен будет очистить мусорные свалки в шести районах города: в Первомайском районе на это потратят 4,3 миллиона рублей; в Железнодорожном — 5 миллионов рублей; в Пролетарском — 4,9 миллиона рублей; в Ленинском — 2,2 миллиона рублей; в Октябрьском — 5,9 миллиона рублей; в Советском — 5 миллионов рублей. Исполнитель должен завершить работы до 31 декабря 2024 года.

Горожане массово жалуются на огромные кучи мусора во дворах. Причины скопления отходов могут быть разными: где-то мусор не вывозят из-за заблокированного проезда, а где-то не объясняют причину. Судя по информации о государственных закупках, уже не первый месяц из городского бюджета выделяются десятки миллионов рублей на вывоз мусора, однако его количество не уменьшается.
Фото для иллюстрации: соцсети.
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