В новом году на уборку Ростова потратят 470 млн рублей



В первом квартале нового года на уборку Ростова-на-Дону потратят 470 миллионов рублей. Исполнителя контракта на сайте госзакупок ищет городской департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.



На уборку восьми районов из городского бюджета выделили от 37 до 65 миллионов рублей на каждый. Подрядчик должен очистить улицы от мусора и снега и высадить деревья.



Больше всего средств уйдет на уборку Ленинского района (61,1 миллиона рублей), меньше всего – на уборку Ворошиловского (37,4 миллиона рублей).



За чистоту Октябрьского района готовы отдать 64,7 миллиона рублей, Кировского – 60,1 миллиона, Первомайского – 55,5 миллиона, Пролетарского – 55 миллионов, Железнодорожного – 47,1 миллиона и Советского – 46 миллионов.



Заявку на участие в электронном конкурсе можно подать до 19 декабря. Исполнителя контракта выберут на следующий день.