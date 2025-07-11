Уже пятый карантин из-за зарослей горчака ползучего ввели в Ростовской области

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В Ростовской области в пятый раз ввели карантинные меры из-за распространения горчака ползучего. Соответствующее заявление сделали представители регионального Россельхознадзора.На территории Кашарского сельского поселения выявлен опасный сорняк – горчак ползучий, который занял площадь один гектар. В связи с этим был введен фитосанитарный режим на площади 127,15 гектара возле слободы Кашары.Важно подчеркнуть, что горчак – это агрессивный и устойчивый к уничтожению сорняк. Благодаря развитой корневой системе и способности к быстрому разрастанию он захватывает поля, делая их непригодными для ведения сельского хозяйства.Стоит отметить, что это уже пятый случай введения карантина в Ростовской области. Ранее аналогичные меры применялись на территориях Волгодонска, а также Волгодонского и Морозовского районов.