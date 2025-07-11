В Ростове ликвидировали более 2,8 тысячи гектаров сорной травы

Фото: Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону продолжают бороться с сорной травой. За весну и лето в городе убрали более 2,8 тысячи гектаров. По данным департамента ЖКХ и энергетики города, это площадь, равная четырем тысячам футбольных полей.Покос проводится в парках, скверах, городских лесах и на кладбищах, а также вдоль объектов улично-дорожной сети.Глава города Александр Скрябин отметил, что проблема борьбы с амброзией вызывает широкий общественный интерес. Особенно много жалоб на этот сорняк поступает от жителей Левенцовского и Пластовского районов.- Так, разные мнения касательно оптимальных методов борьбы с этим сорным растением говорят о том, что проблема требует комплексного подхода. Хочу подчеркнуть, что понимаю недостаточность только покоса как метода борьбы. Важно не просто срезать траву, но и работать над ликвидацией корневой системы амброзии, - написал Александр Скрябин в своемГлава подчеркнул, что покос сорной травы продолжается, но в будущем стоит сосредоточиться на более действенных методах.