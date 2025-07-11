В Азовском районе завершается капитальный ремонт школы
В 2025 году в Ростовской области запланирован ремонт 49 школ и детских садов в 31 муниципалитете. Как ранее рассказывал врио губернатора Юрий Слюсарь, на это выделено более 13 миллионов рублей.
На данный момент завершается капитальный ремонт школы №16 в селе Кулешовка Азовского района.Реконструкция учебного заведения началась в марте 2024 года, по национальному проекту «Молодежь и дети».
- Школа преобразилась. Стала уютной, комфортной. Отремонтировали и заменили всё: от фасада до коммуникаций. Ребята смогут заниматься спортом на трёх прекрасно оборудованных площадках. Появился современный актовый зал с автоматическим занавесом. Осталось расставить мебель и оборудование, - сообщил Юрий Слюсарь.
Всего на ремонт школы было выделено более 280 миллионов рублей. Более 101 миллиона рублей предусмотрено на оснащение школы современным оборудованием. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 93%. Уже 1 сентября дети села Кулешовка смогут сесть за парты в обновленных классах.