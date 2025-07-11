В Азовском районе завершается капитальный ремонт школы

Фото: тг-канал Юрия Слюсаря

В 2025 году в Ростовской области запланирован ремонт 49 школ и детских садов в 31 муниципалитете. Как ранее рассказывал врио губернатора Юрий Слюсарь, на это выделено более 13 миллионов рублей.На данный момент завершается капитальный ремонт школы №16 в селе Кулешовка Азовского района.Реконструкция учебного заведения началась в марте 2024 года, по национальному проекту «Молодежь и дети».- Школа преобразилась. Стала уютной, комфортной. Отремонтировали и заменили всё: от фасада до коммуникаций. Ребята смогут заниматься спортом на трёх прекрасно оборудованных площадках. Появился современный актовый зал с автоматическим занавесом. Осталось расставить мебель и оборудование, - сообщил Юрий Слюсарь.Всего на ремонт школы было выделено более 280 миллионов рублей. Более 101 миллиона рублей предусмотрено на оснащение школы современным оборудованием. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 93%. Уже 1 сентября дети села Кулешовка смогут сесть за парты в обновленных классах.