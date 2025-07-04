Новый карантин ввели в Ростовской области из-за вредоносного горчака ползучего

Фото: Соцсети

В Ростовской области вновь введен карантин из-за распространения горчака ползучего, о чем сообщило региональное управление Россельхознадзора.Обширные заросли этого опасного сорняка, охватывающие 103,3 гектара, были выявлены в Волгодонском районе. В связи с этим на территории общей площадью 1242,69 гектара установлены карантинные фитосанитарные меры.Разработана и утверждена Программа, направленная на локализацию очага заражения и уничтожение популяции горчака для организации комплекса мероприятий по борьбе с этим вредоносным объектом.Важно подчеркнуть, что горчак – это сорное растение, отличающееся высокой агрессивностью и исключительной устойчивостью к искоренению. Его мощная корневая система и способность к быстрому размножению приводят к зарастанию сельскохозяйственных земель и их непригодности для дальнейшего использования.В рамках карантинной фитосанитарной зоны вывоз и продажа продукции растительного происхождения разрешены только при наличии официального документа, подтверждающего соответствие установленным требованиям. Кроме того, строго запрещается перемещение грунта и почвенных смесей за границы указанной зоны.Запрещено также использование зерна, сена и соломы, произведенных в зараженной зоне, в качестве корма для скота. Дополнительно вводится ограничение на выпас скота на пастбищах и сельскохозяйственных угодьях в пределах фитосанитарной зоны.Ранее подобные карантинные меры уже вводились в Морозовском и Волгодонском районах, а также непосредственно в городе Волгодонске.