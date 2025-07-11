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Ростовчане пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусе в адскую жару

Ростовчане пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусе в адскую жару
Ростовчане пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусе в адскую жару. Комментарии об этом появились в социальных сетях администрации города.

Как сообщили горожане, в жару +40 в общественном транспорте №№ 67, 32, 45 не включена система охлаждения. Люди просят обратить внимание местные власти на проблему, поскольку такая поездка в общественном транспорте превращается в ад.

- Перед началом летнего сезона выполнено сезонное обслуживание системы кондиционирования. С водителями проведены дополнительные разъяснительные беседы о соблюдении температурного режима в салоне автобусов, - прокомментировали местные власти.
Фото: Дондей
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