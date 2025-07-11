В Ростове на Левобережной улице 17-летнюю девушку на велосипеде сбила легковушка

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростове-на-Дону на Левобережной улице 17-летнюю девушку на велосипеде сбила легковушка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июля около 18:30 в районе дома № 7Б.За рулем легковушки находилась женщина 32 лет. В том же направлении двигалась и 17-летняя девушка на велосипеде. Водитель не заметила велосипедистку, что и привело к столкновению.В результате данного происшествия пострадавшая была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.