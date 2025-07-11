Аномальная жара до +40 градусов накроет Ростов на выходных

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В Ростове на выходных ожидается жаркая погода, до +40 градусов. Прогнозом на 12 и 13 июля поделились специалисты «Гисметео».В субботу будет ясная погода. Днем воздух прогреется до +38 градусов. Ближе к ночи температура опустится до +33 градусов.В воскресенье также ожидается ясная погода. После обеда воздух прогреется до +40 градусов. К вечеру столбики термометров покажут +32 градуса.На выходных порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.