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Аномальная жара до +40 градусов накроет Ростов на выходных

Аномальная жара до +40 градусов накроет Ростов на выходных
В Ростове на выходных ожидается жаркая погода, до +40 градусов. Прогнозом на 12 и 13 июля поделились специалисты «Гисметео».

В субботу будет ясная погода. Днем воздух прогреется до +38 градусов. Ближе к ночи температура опустится до +33 градусов.

В воскресенье также ожидается ясная погода. После обеда воздух прогреется до +40 градусов. К вечеру столбики термометров покажут +32 градуса.

На выходных порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.
Фото: Дондей
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