В Семикаракорске пожарные смогли остановить распространение огня на 890 квадратах

Фото: Соцсети, ГУ МЧС Ростовской области

В Семикаракорске пожарным расчетам удалось сдержать распространение пламени на территории 890 кв. метров. Данные сведения предоставили в региональном управлении МЧС.Уточняется, что инцидент произошел на улице Красноармейской, 128. Там загорелся склад, расположенный за торговым центром "Пирамида". На начальном этапе возгорания огнем было охвачено 300 квадратных метров, однако всего за тридцать минут пламя охватило уже 600 квадратов.К 11:51 пожар был локализован на участке 890 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы 40 работников пожарной охраны и 24 единицы специализированной техники. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.