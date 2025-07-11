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Государственная Дума РФ приняла закон, инициированный депутатами донского парламента

Государственная Дума РФ приняла закон, инициированный депутатами донского парламента
Государственная Дума РФ приняла закон, инициированный депутатами донского парламента. Речь идет о поправке в закон, направленный на поддержку семей с детьми с ментальными нарушениями.

К председателю Заксобрания Ростовской области Александру Ищенко обратились мамы из ростовского отделения общественной организации, объединяющей родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). Женщины рассказали, что многие родители детей-инвалидов с ментальными нарушениями сталкиваются с процедурой установления недееспособности.

По закону им нужно оплатить госпошлину, которая с сентября 2024 года составляет 3 000 рублей. Для многих семей, особенно тех, кто заботится о больном ребенке, это очень большая сумма. А ведь официальное признание ребенка с ментальными нарушениями недееспособным – это ещё и определённая гарантия, которая убережёт семью и ребёнка от мошеннических действий преступников, не гнушающихся никакими моральными преградами.

- Донской парламент подготовил соответствующее обращение. Мы направили его в Правительство России и Государственную Думу, - рассказал Александр Валентинович. - Итог: в федеральный закон принята поправка, которая направлена на поддержку семей с детьми с ментальными нарушениями. Отменяется необходимость уплаты госпошлины в размере трёх тысяч рублей при обращении в суд с заявлением о лишении таких детей в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами, а к достижению ими совершеннолетия - о признании их недееспособными.

Отдельно спикер донского парламента поблагодарил депутата Госдумы РФ Екатерину Стенякину за законодательное продвижение этого вопроса.
Фото: ЗС РО.
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