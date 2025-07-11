Члены Общественной палаты Ростовской области ведут подготовку к Единому дню голосования 2025 года

Фото: Общественная палата Ростовской области

В Ростове-на-Дону прошло заседание Общественного штаба, посвященное общественному наблюдению за выборами. Это мероприятие состоялось 11 июля, где собрались представители различных политических партий, высших учебных заведений, некоммерческих структур и эксперты в области избирательного права.Основной темой встречи стало обсуждение подготовки группы общественных наблюдателей к Единому дню голосования 14 сентября 2025 года. В этот день в регионе намечено провести 11 избирательных кампаний:выборы Губернатора Ростовской области;дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по Орловскому одномандатному округу № 13;выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.С 2018 года Общественная палата Ростовской области занимается обучением и координацией наблюдателей для работы на избирательных участках. За прошедшие годы более 40 тысяч специалистов прошли подготовку и были задействованы в наблюдении. В планах на 2025 год — обучение четырех тысяч наблюдателей. Программа их подготовки начнется 15 июля.Обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки наблюдателей — ключевое условие эффективного общественного контроля за выборами. От их компетентности, объективности и готовности грамотно действовать в любой ситуации зависит не только прозрачность процесса голосования, но и доверие граждан к его итогам, — отметил председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев.Главная функция общественных наблюдателей заключается в контроле за ходом избирательных процедур и обстановкой на участках в дни выборов. Их обязанности включают мониторинг соблюдения законодательства и обеспечение прозрачности процесса голосования.Также наблюдатели будут контролировать доступность информации для избирателей. Наблюдатели должны убедиться, что у избирателей есть сведения обо всех участниках голосования. А также следить за соблюдением правил. Например, каждому ли избирателю выдан только один бюллетень, в кабину голосования может заходить только один человек, и разъяснять эти правила, — отметил заместитель председателя Общественной палаты Александр Нечушкин.В течение последних нескольких лет Общественная палата уделяла значительное внимание усилению механизмов общественного контроля. В процессе этой работы было подписано свыше 40 соглашений. В продолжение практики состоялось торжественное мероприятие, на котором были заключены новые соглашения с региональными представительствами политических объединений.